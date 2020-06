Ondanks de geruchten: Brad Pitt en Alia Shawkat zijn “gewoon vrienden” SDE

Bron: Vulture 0 Celebrities Al maandenlang doen er geruchten de ronde dat Brad Pitt (56) een relatie zou hebben met ‘Arrested Development’-actrice Alia Shawkat (31). In een interview met Vulture zet ze echter de puntjes op de i: van een romance is geen sprake.

“We zijn niet aan het daten", laat Alia Shawkat weten in het interview. “We zijn gewoon vrienden.” Eind vorig jaar begonnen de geruchten over een mogelijke romance tussen de actrice en Brad Pitt de ronde te doen, nadat ze regelmatig samen op tentoonstellingen en voorstellingen gespot werden. Ook werd ze bij hem thuis gezien. Maar hun relatie is dus strikt platonisch, klinkt het.

Dat er zoveel aandacht aan hun mogelijke relatie werd besteed, vindt Alia absurd. “Al mijn vrienden vroegen zich af wat er gaande was", zegt ze. “Ze stuurden me foto’s. Ik voelde me overweldigd. Het is zo’n beetje het gevoel dat je naakt rondloopt op school. Zo van: Oh god, iedereen kijkt naar mij. Ik heb wel al eens persaandacht gekregen, maar niet zoals dit."

