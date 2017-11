Ondanks beschuldigingen: Netflix blijft samenwerken met 'That ‘70s Show'-acteur AJA

Bron: ANP/BuzzE 0 Netflix Celebrities Terwijl Netflix vrijdag bekendmaakte alle banden met Kevin Spacey te verbreken, gaat de streamingsdienst gewoon door met haar samenwerking met Danny Masterson. De 41-jarige That '70s Show-acteur wordt door vier vrouwen beschuldigd van verkrachting.

The Huffington Post deed navraag bij Netflix nadat de website er vrijdag achter kwam dat een maandenlang onderzoek naar de aantijgingen op onverklaarbare wijze vertraging oploopt. Dit ondanks dat de openbaar aanklager van Los Angeles 'overweldigend en overtuigend bewijs' tegen de acteur in handen zou hebben.

''We zijn op de hoogte van de beschuldigingen en het onderzoek dat hierop volgde. We zullen reageren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn'', aldus een woordvoerder van Netflix, dat momenteel met Masterson werkt aan de opnames van het vijfde seizoen van de Netflix-comedyserie The Ranch. De streamingsdienst wilde verder geen commentaar geven op vragen waarom Spacey wel de deur is gewezen, maar Masterson niet.

Netflix Ashton Kutcher en Danny Masterson in de Netflix-reeks The Ranch.

De vier vrouwen zeggen dat ze begin jaren 2000 op gewelddadige wijze zijn verkracht door Masterson. Een van de vrouwen deed hier in 2004 aangifte van. De zaak bereikte de openbaar aanklager echter nooit doordat meer dan vijftig Scientologyleden getuigenverklaringen naar de politie stuurden. Dit is een bekende tactiek van de kerk, die erom bekendstaat angst en intimidatie te gebruiken tegen mensen die zich negatief uitlaten over Scientology of haar leden, Masterson in dit geval.

De woordvoerder van Masterson ontkent de beschuldigingen.

Masterson (links onderaan) als Steven Hyde in That '70s Show.