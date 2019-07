Ondanks 27 jaar lange verloving: geen huwelijk in zicht voor Oprah en haar Stedman SD

Bron: Metro UK 0 Celebrities Ze zijn al 33 jaar samen en sinds 1992 ook verloofd, maar een huwelijk zit er niet meteen aan te komen voor Oprah Winfrey (65) en Stedman Graham (68). Dat vertelde die laatste in het tv-programma ‘Good Morning Britain’.

Presentator Piers Morgan wilde van Stedman, een schrijver, weten of de opmerkingen die Oprah recent maakte - dat het koppel niet meer samen zou zijn als ze al getrouwd waren geweest - waarheid bevatten. Stedman gaf zijn geliefde gelijk. “Dat klopt zeker”, vertelde hij. “Ik reis veel - ik heb bij één vliegtuigmaatschappij twee miljoen vliegkilometers - en zij reist de wereld rond. Het is moeilijk om daar een huwelijk op te baseren. Ze heeft dus absoluut gelijk. We hebben het er al over gehad.” Hij ging verder: “We zijn al zo lang samen en we houden erg veel van elkaar en we geven om elkaar. Het werkt gewoon. Ik steun haar voor 150 procent, en ik wil dat ze de beste persoon is die ze maar kan zijn.”

Daarnaast deelde Stedman maar al te graag het geheim van hun 33-jaar durende liefde. “Het geheim is om van jezelf te leren houden, en om de verschillende lagen van de ajuin eraf te pellen tot waar je kan ontdekken wie je bent en hoe je gelukkig kan zijn met je eigen leven. Wanneer je van jezelf begint te houden, kan je ook van andere mensen beginnen houden.”