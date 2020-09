Omstreden rapper Tekashi 6ix9ine spreekt voor het eerst na celstraf (maar toont geen greintje spijt) TDS

03 september 2020

17u25

Bron: ANP 1 Celebrities Rapper Tekashi 6ix9ine (24) heeft voor het eerst sinds zijn Rapper Tekashi 6ix9ine (24) heeft voor het eerst sinds zijn gevangenisstraf en huisarrest een interview gegeven. In het gesprek met de New York Times toont hij weinig spijt voor zijn criminele verleden.

In het interview bespreekt de rapper, die in het dagelijks leven Daniel Hernandez heet, onder meer zijn eerdere veroordeling voor seksueel wangedrag met een minderjarige. Hij deelde een video waarin hij een 13-jarige filmde en betastte terwijl zij seks had met een andere man en deelde de beelden op sociale media.

Volgens de muzikant was hij echter “op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”. Hij zegt: “Ik was toen 18 jaar, dat maakt me niet zo’n 40-jarig Epstein-type.” Hij beweert nooit te hebben geweten dat hij iets fout deed. “Ik heb het gefilmd en met iedereen gedeeld. Als je een moord had gepleegd, zou je dat dan uploaden op Instagram?”

(lees verder onder de video)

Strafvermindering

6ix9ine kreeg een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Eind 2018 werd hij opnieuw gearresteerd en in december werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenis vanwege betrokkenheid bij een criminele bende. Hij bekende schuld aan onder meer drugshandel, wapenbezit en mishandeling. De rapper hing eigenlijk een zwaardere straf van 27 jaar cel boven het hoofd, maar omdat hij tegen andere bendeleden getuigde, kreeg hij van justitie strafvermindering.

Met zijn klikactie maakte hij veel vijanden. Daardoor gaat hij tegenwoordig de deur niet uit zonder een beveiligingsteam dat volgens de rapper uit tussen de 8 en 22 man bestaat, afhankelijk van de situatie. Voor getuigenbescherming kwam hij niet aanmerking, aldus 6ix9ine. “Ze vertelden me: dat zou nooit werken met jouw gezichtstatoeages. Je bent veel te herkenbaar.”

LEES OOK:

Van kinderporno tot een recordbrekende plaat: hoe rapper 6ix9ine munt slaat uit zijn criminele carrière

Huisarrest Tekashi 6ix9ine voorbij: “Hij voelt zich goed”