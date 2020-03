Omstreden memoires Woody Allen verschijnen wel in Frankrijk SDE

09 maart 2020

20u31

De Franse tak van uitgeverij Hachette gaat de omstreden memoires van Woody Allen (84) dan toch uitbrengen. Dat meldt de uitgever maandag in een interview met het blad Le Point. Eerder maakte de Amerikaanse tak bekend af te zien van de publicatie van 'Apropos of Nothing'.

Toen bekend raakte dat Hachette de memoires van Woody Allen zou uitbrengen, kwam er veel kritiek. Donderdag waren medewerkers van het bedrijf al het gebouw uitgelopen om een statement te maken tegen de publicatie. Ook Woody Allens kinderen reageerden woedend op het nieuws dat Hachette het boek zou publiceren. Allens zoon Ronan Farrow besloot zijn samenwerking met de uitgever te stoppen. De Amerikaanse tak van Hachette gaf daarop toe aan de druk en besloot om het boek niet langer uit te geven. Maar de Franse tak gaat dus wél publiceren.



Allen ligt al jaren onder vuur omdat zijn dochter Dylan hem beschuldigt van seksueel misbruik, dat volgens haar plaatsvond op haar zevende. De regisseur heeft altijd ontkend en Allen is nooit veroordeeld. Maar Ronan, een van de eerste journalisten die over het systematische misbruik door Harvey Weinstein schreef, staat al jaren achter zijn zus. De 84-jarige regisseur maakt al meer dan een halve eeuw veelgeprezen films. Hij heeft beloofd in zijn memoires ook zijn visie op de 'familieproblemen' te geven.