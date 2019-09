Olivia Newton-John veilt 200 ‘Grease’-outfits KDL

10 september 2019

13u37

Bron: ANP 0 Showbizz Een aantal iconische outfits die Olivia Newton-John droeg in de klassieker ‘Grease’ gaan onder de hamer. Dat maakte de actrice dinsdag zelf bekend in de Australische tv-show ‘Today’.

De 70-jarige Olivia staat onder meer het leren jasje af dat haar personage Sandy droeg in de laatste scène van de film. In totaal veilt de actrice zo’n tweehonderd items die ze droeg in films en series of meenam van sets. Olivia zegt echter dat er wel een flink prijskaartje hangt aan haar verzameling. “Als je een miljardair bent met een kleindochter die van ‘Grease’ houdt, dan is dit echt iets voor jou”, grapte ze.

De veiling vindt op 2 november plaats bij Julien’s Auctions in Beverly Hills. Een groot deel van de opbrengst gaat naar haar eigen liefdadigheidsorganisatie Olivia Newton-John Cancer Centre. Bij de actrice werd eerder dit jaar voor de derde keer kanker geconstateerd.