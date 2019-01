Olivia Newton-John stelt fans gerust: “Ik lig niét op sterven” MVO

03 januari 2019

07u18

Bron: ANP 0 Celebrities De berichten dat Olivia Newton-John nog maar een paar weken te leven heeft, zijn uit de lucht gegrepen. De actrice meldt woensdag in een video op sociale media dat het prima met haar gaat.

“Om een beroemde uitspraak aan te halen: de berichten over mijn dood zijn zwaar overdreven” grapte de Grease-ster in het clipje. “Ik wens jullie allemaal een prachtig en gezond 2019.” De 70-jarige actrice bedankte haar fans voor hun medeleven en hun steun aan haar kankeronderzoekcentrum in Australië.

Bij Olivia werd eerder dit jaar voor de derde keer kanker geconstateerd. In 1992 kreeg zij borstkanker, en in 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. Deze keer is er een tumor gevonden in haar ruggengraat.

Eerder deze week plaatste de Amerikaanse gossipsite Radar Online het bericht dat het lichaam van Olivia het had opgegeven en dat ze zich slechts nog vastklampte aan het idee de bruiloft van haar dochter later dit jaar mee te maken. De Australische site Now To Love gooide daar nog een schepje bovenop met de bewering dat mensen uit de omgeving van Olivia verklaren dat haar levensverwachting “weken, geen maanden” was.

Happy New Year! Here’s to a wonderful 2019! Love & light, Olivia pic.twitter.com/1Nd2jIcRb1 Olivia Newton-John(@ olivianj) link