Olivia Newton-John krijgt Britse eretitel Dame

28 december 2019

12u54

Grease-actrice Olivia Newton-John heeft de eretitel van Dame toegewezen gekregen. De 71-jarige actrice krijgt de erkenning voor haar inzet voor entertainment, goede doelen en onderzoek naar kanker.

In een reactie laat Olivia weten dat ze "opgewonden, vereerd en ontzettend dankbaar" is voor de eretitel. In haar reactie verwijst ze ook naar de "hooggeachte groep vrouwen" die de titel eerder hebben ontvangen. Onder anderen Angelina Jolie, Helen Mirren en Judi Dench zijn Britse Dames.

De Britse koningin reikt aan het einde van het jaar traditiegetrouw de New Years Honours uit. Dit jaar werden onder andere regisseur Sam Mendes en Steve McQueen tot ridder geslagen. Zanger Elton John en ‘British Bake-Off’-winnaar Nadiya Hussain kregen een eretitel. De New Years Honours worden al sinds de regeerperiode van koningin Victoria uitgereikt en zijn niet alleen bedoeld voor beroemde mensen, maar ook voor "gewone mensen" die een bijzondere bijdrage hebben geleverd. De Honours worden twee keer per jaar uitgereikt: op de officiële verjaardag van de koningin in juni en aan het eind van het jaar.