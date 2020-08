Olivia Colman voelt de druk: “Wat als de Queen naar ‘The Crown' kijkt?” SDE

16 augustus 2020

10u35

Bron: Mirror 0 Celebrities Sinds 2019 speelt de Britse actrice Olivia Colman (46) de rol van koningin Elizabeth (94) in de populaire Netflix-reeks ‘The Crown’. En dat is niet altijd makkelijk, geeft ze toe in The Mirror.

“Er is veel meer druk wanneer je iemand speelt die nog steeds leeft", zegt Olivia Colman in The Mirror. “Er is dan altijd de schrik dat ze het bekijken en het niet leuk vinden. Dan denk je: ‘Oh mijn god, wat als koningin Elizabeth II de reeks bekijkt en me ziet?’ Misschien denkt ze wel dat mijn interpretatie er volledig naast zit. En dan zapt ze naar een andere zender."

Het is niet de eerste keer dat Olivia in de huid van een koningin kruipt. Ze won een Oscar voor een rol in ‘The Favourite’, waarin ze koningin Anne speelt. “Het mooie aan koningin Anne is dat niemand me kan vertellen dat ze zo niet klonk", zegt de actrice. “Maar iedereen kan me vertellen hoe de Queen klinkt, en dat is best vervelend."

Het vierde seizoen van de reeks - het laatste met Oliva Colman als de Queen - zal later dit jaar op Netflix verschijnen. Vanaf seizoen vijf neemt Imelda Staunton de rol over.