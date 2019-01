Olivia Colman. Vandaag Oscarfavoriet, vroeger actrice in reclamespotjes: “Dat ene filmpje heeft bijna mijn carrière verpest” MVO

28 januari 2019

10u52

De Britse actrice Olivia Colman (44) krijgt vandaag veel lof voor haar hoofdrol in 'The Favourite'. Daarvoor won ze al een Golden Globe en kreeg ze een Oscarnominatie. Het leven zag er voor haar echter niet altijd zo glamoureus uit. "Vroeger speelde ik in reclamespotjes, en dat kostte me bijna mijn carrière."

Colman was in 2004 een jaar lang te zien in een reclamespot voor het financiële bedrijf AA, dat autoleningen wilde aanprijzen met behulp van een beetje humor. In het clipje is te zien hoe Colman en haar tegenspeler een rijkere, meer glamoureuze versie van zichzelf tegenkomen aan het stoplicht. Wanneer ze zichzelf dan vraagt hoe ze aan die mooie auto komt, is het antwoord natuurlijk ‘AA autoleningen’.

“Dat filmpje is de vloek van mijn bestaan”, zegt ze daar nu over. “Het werd een jaar lang uitgezonden, terwijl ik dacht dat het maar om een weekje zou gaan. Ik kreeg er destijds een vast bedrag voor betaald, dus ik had geen deelname in de winst. Het zorgde ervoor dat er een stereotype beeld van mij ontstond. Ik ben er jobs door verloren...”

Gelukkig is er geen sprake van blijvende schade aan haar reputatie, en is de kans groot dat Colman volgende maand een Oscar op haar kast heeft staan.