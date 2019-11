Olivia Colman kan zich winst van Oscar niet herinneren: “Ik was gewoon veel te dronken” TDS

08 november 2019

14u43

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Olivia Colman (45) heeft op de bank bij ‘The Graham Norton Show’ een opvallende bekentenis gedaan. De Britse actrice, onder meer bekend van ‘The Crown’, gaf er toe dat ze zich ‘niet kan herinneren’ dat ze begin dit jaar een Oscar in ontvangst mocht nemen. Colman had de Award gewonnen voor haar vertolking van de labiele koningin Anne in ‘The Favourite’.

“Het mooie aan de Oscars is dat er net achter het auditorium een open bar is”, grapte Olivia Colman tegen Graham Norton. “Daar zit iedereen. Er zijn honderden ‘stoelvullers’ (vrijwilligers die de lege stoelen van beroemdheden opvullen, red.), dus bijna iedereen zit in de bar, gewoon straalbezopen te worden.”

De actrice deed nog een andere opvallende bekentenis: door haar rol in Netflix-hit ‘The Crown’ is ze intussen totaal geobsedeerd geraakt door koningin Elizabeth. De actrice noemt de vorstin “de rots in de branding” van Groot-Brittannië. “Ze is getraind om stoïcijns en sterk te zijn. Je ziet nooit wat ze denkt”, aldus Olivia, die de rol van Elizabeth op zich neemt in het komende derde seizoen. “Dat is zo fascinerend.”

Voor Olivia is Elizabeth al min of meer bekend. Ze speelde haar eerder in de film ‘Hyde Park on Hudson’. In de nieuwe reeks van ‘The Crown’ neemt Olivia de rol over van Claire Foy, die de jonge versie van Elizabeth speelde.