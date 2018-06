Ogen van Britse politicus dwalen af tijdens tv-show met Pamela Anderson sam

29 juni 2018

09u25

Bron: The Mirror 8 Celebrities In Groot-Brittannië hebben opmerkzame tv-kijkers gespot hoe politicus Jeremy Corbyn even naar de boezem van actrice Pamela Anderson loenste tijdens een gesprek in Good Evening Britain. Op sociale media wordt flink gelachen met een screenshot van het moment suprême.

Pamela, 50 ondertussen, is natuurlijk niet de eerste de beste. In 1990 was ze Playmate van de Maand in blootblad Playboy, waarvan ze nog vaak de cover zou sieren. Ze speelde mee in verscheidene films, maar zal toch vooral herinnerd worden in haar rode Baywatch-badpak.

De actrice onderging enkele borstvergrotingen, maar liet ook implantaten weer verwijderen. En het resultaat daarvan, dat wou Corbyn toch eens even in het echt bekijken. Hij is zeker niet de eerste, en vast ook niet de laatste. Onder meer deze Paul McCartney ging hem voor.

Paul McCartney caught staring 👀#PaulMccartney #PamelaAnderson #TheBeatles #Beatles pic.twitter.com/dgKU4DCBFV Rock me baby(@ rocckmebaby) link

@jeremycorbyn what were the two biggest issues you faced on @GMB?

You might be a good man but you’re still just a man #PamelaAnderson #perv #wesawyoulook Red Beard(@ Nickjames820) link