Oeuvreprijs voor Queen, Tina Turner en Neil Diamond MVO

Queen, Tina Turner en Neil Diamond ontvangen dit jaar de Lifetime Achievement Awards van de Recording Academy, bekend van de jaarlijkse Grammy Awards.

Ook Hal Blaine, Emmylou Harris, Louis Jordan en The Meters worden in het zonnetje gezet tijdens een speciale ceremonie met concert die plaats zal vinden in de zomer. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan artiesten die impact hebben gemaakt met hun bijdrage aan de muziekwereld.

De Recording Academy maakte ook de ontvangers van de Trustees Awards bekend, de oeuvreprijzen voor figuren uit de muziekwereld die niet op het podium staan. Bekendste naam onder de winnaars is filmcomponist John Williams. Hij maakte de muziek van onder meer de eerste twee 'Jurassic Park'-films, 'E.T.', 'Jaws' en de acht delen van de 'Star Wars'-reeks.