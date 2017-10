Oeps: Willy Sommers getrouwd, maar zonder huwelijkscontract TK

Bron: Dag Allemaal 0 Willy Sommers en Cindy Celebrities Onlangs stapte de 65-jarige Willy Sommers onverwacht in het huwelijksbootje met zijn vriendin Cindy (41). Het werd allemaal stieken geregeld door zijn kersverse echtgenote. "Ik moest onze trouw wel een beetje forceren, anders was het er nooit van gekomen", klinkt het in Dag Allemaal. Klein detail: een huwelijkscontract werd er niet getekend.

Eigenlijk werd het huwelijk niet door Cindy geregeld, maar door de tv-ploeg van van Nathalie Meskens, voor haar programma 'De Laatste 24 Uur'. "'Als je wil trouwen, kunnen wij je daarbij helpen', hadden ze gezegd. En inderdaad. Alles werd achter de schermen tot in de puntjes voorbereid, samen met mij", aldus Cindy. "Ik heb daarin mijn gevoel gevolgd. Pas op, ik wilde hem niet met zijn rug tegen de muur zetten, en ik wist ook helemaal niet wat Willy zou antwoorden. Daarom hadden we toch maar een plan B voorzien, voor het geval hij op het moment zelf 'nee' zou zeggen. Dan zou er in plaats van een huwelijksreceptie een afscheidsdrink komen. Ah ja, 't was zogezegd zijn laatste dag op aarde."

Door de snelle gang van zaken werd er wel geen huwelijkscontract geregeld. "Ach ja, dat zeggen ze natuurlijk: 'Ge hebt dat goed gedaan, jong! Ge hebt goed aan uw eigen gepeinsd!' Dat heb ik nu al een paar keer gehoord. Maar ik lig daar niet van wakker. Ik antwoord daar zelfs niet op. De erfenis en zo, dat was allemaal al lang geregeld bij de notaris. We hebben samen twee kinderen, hé."

Willy ziet er echter geen graten in. "Bwoh, nee. Ik ben er wel zeker van dat Cindy en ik samen blijven. Ik ben oud en wijs genoeg om geen domme dingen meer te doen. Mijn carrière loopt fantastisch goed, ik heb 'n mooi gezin, ik ben gelukkig met Cindy'ke."

