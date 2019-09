Oeps: Will Smith op dieet nadat familie hem ‘dikzak’ noemt TDS

24 september 2019

13u59

Bron: ANP 0 Celebrities Tijdens een nieuwe aflevering van ‘Red Table Talk’ kwam Will Smith (50) bij zijn vrouw Jada, de presentatrice, aan tafel zitten met de rest van hun familie. Hun Zoon Jaden (21) en dochter Willow (18), Will’s zoon uit een eerder huwelijk Trey (26) en Jada’s moeder Adrienne schoven ook aan en bespraken zonder een blad voor de mond te nemen het gewicht van Will, die volgens hen en hemzelf te zwaar is.

“Ik woog bijna 103 kilo, zo zwaar ben ik nog nooit geweest,” aldus Will, die eerlijk bekende een vrolijke eter te zijn. “Toen we met vakantie waren at ik elke ochtend 5 verse muffins die door onze chef waren gemaakt. Voor de lunch nam ik een cocktail en nog wat vodka. Daarna ging ik weer slapen en dat deed ik zo’n 10 dagen achter elkaar. Aan het einde van de rit woog ik 103 kilo, 3 kilo meer dan toen ik zo hard trainde voor mijn rol als Muhammed Ali.”

Zijn familieleden noemden hem een dikzak, waar de acteur in eerste instantie nog wel om kon lachen. Totdat hij besefte zo niet verder te willen gaan. “Ik begon aan een 10-daagse sappenkuur maar dat ging mis omdat ik ook medicatie gebruik voor mijn bloeddruk. Door die kuur werd mijn bloeddruk gevaarlijk laag. Ik stopte ermee en kapte ook met de medicijnen toen alles weer normaal was. Ik vroeg me af of ik die pillen moest gebruiken vanwege mijn slechte eetgewoontes, wat denk ik wel zo was. Ze zeggen weleens dat je bent wat je eet en in mijn geval was ik gewoon een eetverslaafde. Ik at alles en wanneer ik er maar zin in had. Dat ga ik niet meer doen.”