Oeps! Spice Girl Emma Bunton stuurde haar moeder per ongeluk een pikant sms’je KDL

03 november 2019

15u28

Emma Bunton zal in het vervolg twee keer opletten dat ze de juiste persoon een sms'je stuurt. De Spice Girl maakte in het verleden namelijk de fout om een pikant sms'je dat bedoeld was voor haar verloofde naar haar moeder te sturen.

Het voorval gebeurde toen Emma op tournee was en haar verloofde, Jade Jones, miste. “Normaal gezien zijn we altijd samen, en daarom wilde ik hem een pikant sms’je sturen. Ik maakte een selfie waarop mijn borsten goed zichtbaar waren. Ik droeg niet eens een beha en schreef dat ik hem miste en wat ik wilde dat hij met mij zou doen”, vertelt Emma. Maar in plaats van het berichtje naar Jade te sturen, kwam het sms’je dus bij de moeder van Emma terecht.

“Ik voelde me zo stom”, gaat Emma verder, “maar gelukkig spreek ik mijn moeder zo’n tien keer per dag en hebben we een goede band. Ze kon er dus best om lachen.”

Ondertussen gaat het nog steeds erg goed tussen Emma en Jade. De twee, die al sinds 1998 een koppel vormen, verloofden zich in 2011 en ze hebben ook twee zonen samen: Beau (12) en Tate (6).