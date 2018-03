Oeps, sociale media verraden Shakira: ze ontdook 20 miljoen aan belastingen MVO

07u46 0 Celebrities De Spaanse belastingdienst is er zeker van: Shakira ontdook minstens 20 miljoen aan belastingen toen ze in Spanje woonde tussen 2012 en 2014. Ze baseerden hun onderzoek op de sociale media van de popster.

Shakira maakte haar intrek in Spanje omdat ze in 2011 verliefd werd op de tien jaar jongere Gerard Piqué, een speler van F.C. Barcelona. Zijn twee kinderen gingen ook in Barcelona naar school, vandaar dat de zangeres vaak bij hem thuis verbleef. Dat zou ze echter ontkend hebben bij de belastingdienst. Daar beweerde ze dat ze meestal op in Bahama's verbleef, waar ze zelf een huis heeft, of dat ze op tour was.

Het was haar Twitter- en Instagram-aanwezigheid die verraadde dat dat niet klopte. Onderzoek wees uit dat haar posts op sociale media aanwijzen dat ze wel degelijk meer dan de helft van elk jaar in Spanje verbleef. Zo was ze vaak te zien bij een Spaanse kapper. Wanneer de onderzoekers die kapper bezochten, vertelde die dat Shakira op regelmatige basis haar haren liet knippen in Barcelona.

Artiesten die minstens 183 dagen per jaar (een half jaar plus een dag) in Spanje verblijven, worden ze als Spaanse belastingplichtigen beschouwd. Hun opbrengsten worden dan belast tegen bijna 50%. Wanneer ze minder dan een half jaar in Spanje verblijven, is dat slechts 24%, een heel verschil. Dat verschil moet de zangeres nu terugbetalen.

Shakira heeft die 20 miljoen ondertussen aan de Spaanse fiscus overgemaakt. Niet als schuldbekentenis, maar omdat dit de enige manier is om daarna verzet aan te kunnen tekenen tegen een eventueel negatief vonnis.