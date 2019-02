Oeps, prins Harry beledigde onbewust Helen Mirren (en die kon daar niet om lachen) KDL

06 februari 2019

12u03 0 Celebrities Prins Harry (34) heeft iets goed te maken bij Helen Mirren. De 73-jarige actrice voelt zich beledigd na een opmerking van de Britse prins.

Prins Harry zal het ongetwijfeld niet slecht bedoeld hebben, maar Helen Mirren is toch niet gediend met een uitspraak van de Britse prins. Toen de twee elkaar ooit tegen het lijf liepen op een awardceremonie, sprak de prins Helen aan over haar rol in de film ‘The Queen’ uit 2006. Daarin kroop Helen in de huid van koningin Elizabeth II, de grootmoeder van Harry en de huidige Britse koningin. Prins Harry noemde de actrice tijdens hun gesprekje “granny” (oma), en daar kon ze niet echt om lachen. “Ik voelde me echt beledigd”, vertelde Helen nu in de televisieshow ‘Good Morning Britain’.

Verder had de actrice wel enkele mooie woorden over Meghan Markle, de vrouw van Harry. “Het moet niet makkelijk zijn voor haar sinds hun relatie openbaar is, maar Meghan doet het allemaal met zo’n elegantie”, meende Helen.