Oeps, pijnlijk! Ook deze sterren hebben kemels van spelfouten in hun tatoeage staan TDS

31 januari 2019

18u08 0 Celebrities Ariana Grande (25) wilde het succes van haar single ‘7 Rings’ vieren met een gloednieuwe tatoeage op haar hand. In het Japans liet ze die titel in haar handpalm laten zetten, maar daarbij is de spellingscontrole overduidelijk niet gebruikt. Er staat nu namelijk geen 7 Rings maar de betekenis van een soort Japanse barbecuegrill. En Ariana is lang niet de enige beroemdheid die met een kemel van een spelfout in een nieuwe tatoeage naar huis ging.

Na het plaatsen van een foto waren diverse fans er als de kippen bij om Ariana Grande op het foutje te wijzen. Ariana reageert laconiek op de ophef. “Ik ben ook fan van kleine barbecues”, zegt ze op Twitter. Daarna komt ze nog met een uitleg voor de spelfout: het blijkt dat ze bewust een paar tekens heeft weggelaten omdat het zetten van de tatoeage te veel pijn deed. “Ik had niet nog een paar tekens kunnen volhouden. Maar de plek waarop het gezet is vervelt heel erg, dus het blijft niet lang zitten. Als ik het te erg ga missen zal ik de volgende keer door de hele tatoeage lijden.”

David Beckham

In 2000 wilde David Beckham een tattoo zetten om zijn vrouw te eren. Hij wou echter een tatoeage in het Hindi, een taal die de voetballer klaarblijkelijk niet onder de knie heeft. In de vertaling van zijn tatoeage staat dan ook ‘Vihctoria’, en niet Victoria. Benieuwd wat mevrouw Beckham daar over te zeggen had.

Jessie J

‘Who You Are’ werd één van de bekendste hits van de Jessie J. “Don’t lose who you are in the blur of the stars”, zingt ze op een bepaald moment. Maar toen de Britse zangeres die woorden wou laten vereeuwigen op haar bekken, liep er toch iets grondig mis. Er staat immers “Don’t loose who you are in the blur of the stars”, met een ‘o’ te veel in loose. Daardoor draagt Jessie J nu vooral broeken met een hoge taille.

Britney Spears

Ook Britney Spears weet wat het is om met een fout gespelde tattoo door het leven te gaan. Meer nog: ze heeft er zelfs twee waar een fout is ingeslopen. Zo staat op haar heup een Chinees teken, waarvan de zangeres dacht dat het ‘Rebels’ betekende. In realiteit betekent het teken echter ‘Vreemd’. Aan de achterkant van haar nek staan dan weer drie Hebreeuwse tekens. Die hadden ‘God’ moeten spellen. Britney ging echter naar huis met een tatoeage die helemaal niets wilt zegen, en dus ook pure onzin is.

Rihanna

De woorden ‘rebel flower’ hebben een grote betekenis voor Rihanna. Ze identificeert zichzelf met die woorden, en het was ook de naam van haar eigen parfum, dat in 2010 werd gelanceerd. Daarom dus, dat ze de woorden op haar lichaam wou laten vereeuwigen. Maar Rihanna koos voor de Franse woorden ‘Rebelle Fleur’, die eigenlijk geen enkele betekenis hebben. In het Frans volgt het bijvoeglijk naamwoord dan ook achter de zelfstandige naamwoorden.

Hayden Panettiere

‘Heroes’-actrice Hayden Panettiere schiet de bedenkelijke hoofdvogel af. De actrice liet ‘Live Without Regrets’ tatoeëren, maar dan in het Italiaans. Hayden had haar ontwerp wel beter nog even laten nalezen, want de tatoeage werd compleet fout gespeld.