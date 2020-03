Oeps: P!nk wordt dronken tijdens quarantaine en scheert al haar haren af TDS

26 maart 2020

15u01

Van Hollywood tot in Vlaanderen: het coronavirus heeft ondertussen zowat iedereen bereikt. Overal worden mensen opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook voor de bekende gezichten niet anders. Maar wat doe je zoal een hele dag in zelfisolatie? P!nk heeft voor iedereen een belangrijke waarschuwing: als je dronken bent is het géén goed idee om in de buurt van het scheerapparaat te komen.

“Dit is mijn PSA (public service announcement, red.)”, grapt P!nk zichtbaar dronken op Instagram. “Terwijl ik door mijn huis liep, maakte ik me klaar om te stofzuigen en te douchen. Ik eet pretzels. Ik weet niet hoeveel jullie hebben gedronken tijdens dit hele quarantainegedoe, maar ik heb besloten er een sport van te maken. En ik wilde iets delen dat ik gisteravond heb gedaan. Als ik drink, krijg ik echt briljante ideeën en gisteravond kreeg ik een idee: ik kan haar knippen. Ik ben super in het knippen van haar. Waarom heb ik al die tijd kappers betaald?”

Zo gezegd, zo gedaan. De ‘Walk Me Home’-zangeres tilde haar muts op om het resultaat te tonen: een ongelijke en vooral wel erg korte coupe. “Geef ik je op dit moment Alyssa Milano-vibes? Charlize Theron? Ik weet het niet”, aldus P!nk. “Misschien probeer ik het vanavond wel te repareren. Wat denk je?” Ze gaf meteen ook nog wat wijze raad mee aan haar zeven miljoen volgers: “Blijf Veilig. Blijf thuis. Knip lekker je eigen haar, screw it!”