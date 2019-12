Oeps: overenthousiaste Charlize Theron geeft zichzelf net iets teveel bloot SDE

Bron: Instagram 0 Celebrities Sterren, het zijn ook maar mensen. Geen wonder dus dat actrice Charlize Theron (44) enthousiast reageerde toen ze vernam dat haar nieuwe film, ‘Bombshell’, genomineerd was voor verschillende SAG-Awards. Alleen vergat de Zuid-Afrikaanse schone daarbij dat ze geen ondergoed onder haar badjas droeg, met onderstaande hilarische beelden tot gevolg.

Samen met enkele vrienden kijkt Charlize Theron naar de nominaties voor de SAG-Awards in bed, gekleed in een grijze badjas. Wanneer wordt afgeroepen dat de volledige cast van ‘Bombshell’ genomineerd is voor de prestigieuze award, kan Theron haar vreugde niet bedwingen. Ze springt op en roept: “We hebben ‘cast’ binnengehaald!” Alleen, daarna valt het beeld weg. Wanneer we Theron weer zien, schikt ze haar badjas opnieuw en mompelt ze: “Ik draag helemaal geen ondergoed!”

Bij het filmpje, dat de actrice op Instagram postte, schrijft ze: “Oeps! Ik werd iets té enthousiast toen ik hoorde dat de cast van ‘Bombshell’ genomineerd was voor de SAG-Awards. Proficiat mooie mensen. Ik ben zo dankbaar dat ik samen met jullie deel heb mogen uitmaken van de deze reis.”

Megyn Kelly

‘Bombshell’ vertelt het waargebeurde verhaal van enkele werkneemsters van Fox News die oprichter Roger Ailes beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook Margot Robbie en Nicole Kidman spelen mee in de film. Theron vertolkt journaliste Megyn Kelly, een enorme uitdaging, zoals ze zelf zegt. “Ze is zo ongelofelijk bekend. Ik heb nog nooit zo iemand gespeeld. Ik heb echte mensen gespeeld die niemand kent, dus daar komt veel minder druk bij kijken.” En de actrice moest ook haar persoonlijke gevoelens opzij zetten, klinkt het. “Je vergeet soms dat we in een wereld leven waarin we denken mensen te kennen. Als een acteur moet je dat allemaal aan de kant kunnen schuiven. Het verhaal ging volledig over dat jaar bij Fox. Het was geen biografie. Het was niet het ‘Megyn Kelly’-verhaal. En eens ik dat doorhad, bleek dat jaar uit haar leven ongelofelijk interessant en een verhaal dat het waard was om verteld te worden.”