Oeps! Man van Alizée Poulicek boekt 'romantisch avondje' per ongeluk in een jeugdherberg MVO

01 februari 2018

12u46 0 Celebrities Alizée Poulicek steekt de draak met haar echtgenoot Filip Meert, op Facebook. De man boekte blijkbaar een hotel dat bij aankomst beneden alle verwachtingen was... het was dan ook een jeugdherberg, met kamers van zes.

Poulicek postte de foto van het kamertje, voorzien van drie stapelbedden en een klein houten tafeltje, met het onderschrift: "Hij zaagt altijd over mijn aangebrand eten, maar als hij een keer een hotel boekt, is het ook aangebrand!"

Een romantisch nachtje zal er waarschijnlijk niet meer in hebben gezeten, maar gelukkig was er genoeg rode wijn om het voorval te verdrinken, als we de hashtag #langlevenrodewijn mogen geloven.