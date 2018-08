Oeps: Kylie Jenner vierde dat ze nog niet zwanger was op haar 19de... net voor ze zwanger werd MVO

29 augustus 2018

12u09 1 Celebrities Een oude video van Kylie Jenner, die deze week weer is opgedoken, toont hoe Kylie en haar beste vriendin Stassi Karanikolaou elkaar een high-five geven omdat ze nog niet zwanger zijn op hun 19de. Enkele maanden later was Kylie echter wél zwanger.

In de video beantwoorden de twee meisjes enkele vragen over zichzelf. Wanneer de interviewer wil weten of ze al zwanger zijn geweest, is het antwoord resoluut 'nee'. "Nee, nog nooit," zegt Kylie meteen. Daarna geeft ze Stassi een high-five. "Het is ons gelukt! We zijn 19 en we hebben nog geen baby's."

Oplettende fans merkten echter op dat de video werd gemaakt in oktober 2016. De geruchten over een zwangerschap doken in september 2017 voor het eerst op, maar Jenner moet zeker 4 maanden eerder al zwanger zijn geweest van haar dochter, Stormi. In augustus 2017 vierde ze haar 20ste verjaardag, wat betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk nog 19 jaar was toen ze ontdekte dat ze in verwachting was.

"Jawel Kylie, je was toch zwanger op je 19de," klinkt het grappend in de comments. "Het heeft nog maar enkele maanden geduurd." Of: "Je mag zoiets nooit zeggen, Kylie, want dan gebeurt het toch, zo zie je maar."

Kylie was echter heel gelukkig met haar zwangerschap en zegt dat moeder worden het beste is dat haar ooit is overkomen.

