Oeps, Kim Kardashian post opvallende fotoshop-blunder op Instagram

26 maart 2018

12u13 1 Celebrities Kim Kardashian poste onlangs een foto van zichzelf in een nauw aansluitende outfit. Op zich niets nieuws, maar deze keer sloop er een grote fout in het kiekje: je kan duidelijk zien dat het met fotoshop is bewerkt.

In de originele foto zie je niet alleen dat het middel van Kardashian ietsje breder is en dat er zich felrode muren op de achtergrond bevinden, maar ook... een auto. Op de gewone foto is die uiteraard nog helemaal heel, terwijl hij op de bewerkte foto helemaal is samengeperst. Een klassieke fotoshop-fout die je van een pro als Kardashian niet zou verwachten.

Verrassend genoeg heeft de realityster de foto nog niet verwijderd, al zijn de reacties intussen wel uitgeschakeld. "Zie je wel, zelfs Kim is niet zó perfect!" klonk het daarvoor nog.

In het bijschrift van de foto roept Kim op om te marcheren tegen wapengeweld, naar aanleiding van March For Our Lives. Het is waarschijnlijk daarom dat de foto nog online staat.

‪Let’s March! @AMarch4OurLives @EveryTown (Wear Orange) 📸 BACKGRID Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 24 mrt 2018 om 15:15 CET