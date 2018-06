Oeps: Kendall Jenner loopt hater met 'Dood de Kardashians'-shirt tegen het lijf MVO

22 juni 2018

11u01 1 Celebrities Kendall Jenner (22) schrok zich een hoedje toen ze gisterenavond naar de supermarkt ging. Daar liep ze een klant met een wel héél opvallende t-shirt tegen het lijf...

"Ik ging gewoon wat melk halen..." schrijft het jonge model bij de foto die ze van de man maakte. Op zijn shirt staat 'dood de Kardashians' te lezen, en laat Kendall nu net deel uitmaken van die beroemde familie. Ondanks haar achternaam, Jenner, zijn Kim, Khloé en Kourtney Kardashian wel degelijk haar halfzussen.

De man, die ondertussen werd geïdentificeerd als Jason Christopher, meent het naar eigen zeggen serieus. "Ik zou hen niet doden, nee, maar ik moet hen écht niet", briest hij. "Ze dragen bont, en daar kan ik echt niet tegen. Zo bekend zijn en dan nog reclame maken voor het dragen van bontvachten?"

Christopher is naar eigen zeggen veganist en dierenliefhebber. "Ik wil gewoon protesteren tegen hun waarden", legt hij uit.

Ondertussen ging het filmpje van Kendall viraal, en krijgt Jason zowel positieve als negatieve reacties. Vele bewonderaars hebben het namelijk meer over zijn gespierde armen dan over zijn associatie met Jenner. Hij won al heel wat volgers op sociale media. "Kendall, kan je hem even om zijn nummer vragen? Alsjeblieft?", klinkt het grappend. Of: "Wow, als veganisten er zo uitzien, stop ik vandaag nog met vlees eten..."