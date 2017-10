Oeps, Kate Upton maakt lelijke val tijdens fotoshoot Melissa Van Ostaeyen

Model Kate Upton had zich de glamoureuze fotoshoot voor Sports Illustrated, die doorging op de Bahama's, wel wat anders voorgesteld. Tijdens één van haar verleidelijke topless poses schoof ze uit over een gladde rots, om daarna in het water te belanden. Professioneel als ze is ging ze daarna meteen weer verder met de shoot, maar het leverde wel grappige beelden op.

