Oeps: Instagram vindt Jason Derulo in boxershort te expliciet en bant zijn foto TDS

05 december 2019

14u21

Bron: ANP/Instagram 0 Celebrities Zanger Jason Derulo (30) heeft, letterlijk, een groot probleem. De opvallende ‘bobbel’ in de strakke boxershort van de zanger is volgens de criteria van Facebook te groot om te mogen worden getoond op Instagram, meldt website TMZ. Met zijn ‘forse formaat’ overtreedt Derulo de regels voor het tonen van naakt of seksueel getinte afbeeldingen op het sociale platform.

Jason Derulo plaatste eerder deze week een veelbesproken foto op Instagram, waarop hij alleen een zwarte boxershort draagt. Zijn volgers konden maar naar één ding kijken op het beeld en vroegen zich af welk monster hij verborgen hield in zijn onderbroek. “Een anaconda”, liet de zanger zijn geïntrigeerde fans weten.

Toch twijfelden veel volgers ook aan de foto. Zij wierpen op dat de ‘Talk Dirty’-zanger vast en zeker met Photoshop aan de slag was gegaan, maar dat schoot bij Derulo in het verkeerde keelgat. “Photoshop? Photoshop? Weet gewoon dat wij, Haïtianen, er anders uitzien”, reageerde hij. “Eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat dit mijn meest gelikete foto zou worden toen ik vanochtend wakker werd. Het is een foto van maanden geleden.”

Maanden oude foto of niet, volgens Instagram is het beeld hoe dan ook te expliciet. Ze verwijderden de foto, maar ook dat stoot de zanger tegen de borst. “Discriminatie”, vindt hij. “Ik kan er toch niets aan doen dat ik zo groot geschapen ben?”