Oeps, hebben De Romeo’s zich vergist? Jolien Boeckx

18 februari 2018

21u33 0 Celebrities Voor wie zich afvraagt hoe de mannelijke versie van K3 eruit zou zien... Voilà, hier is hij!

Een leuk grapje van De Romeo’s. Al komen de heren wel vrij laat met hun carnavalskostuum… Vandaag postte Gunther Levi op instagram dit hilarische beeld van hem en zijn Romeo’s Davy Gilles en Chris Van Tongelen in een –jawel - K3-regenboogpakje. “Oei, we hebben blijkbaar het verkeerde kostuum aan”, zette hij er al lachend bij. Als we maar eens kunnen lachen, nietwaar? Met De Romeo’s is het altijd feest. Zeker nu ze dit jaar ook nog eens hun 15-jarig bestaan vieren.