Oeps foutje? De nieuwe "tattoo" van Emma Watson is niet helemaal wat hij moet zijn MVO

05 maart 2018

10u54 1 Celebrities De meeste actrices kwamen tijdens de Oscars alweer opdagen in felle kleurtjes, maar Emma Watson (27) hield voet bij stuk en verscheen op de rode loper in een lange, zwarte Ralph Lauren jurk. Ze toonde ook een veelzeggende tattoo, die alleen niet preciés zei wat ze wilde.

Watson is één van de bekendste voorvechters van de 'Time's Up'-beweging, die de ongelijke positie van vrouwen in de media en daarbuiten aankaart.

Haar nieuwe tattoo was dan ook een eerbetoon aan de actie, maar dat draaide niet uit zoals gepland. Er zat immers een dikke spelfout in het sierlijke opschrift dat ze op haar rechterarm droeg: 'Times Up', staat er, in plaats van 'Time's Up'.

Dat mag op het eerste zicht een klein detail lijken, maar binnen de Engelse taal gaat het om een groot betekenisverschil. Iets dat men niet van de welbespraakte Watson had verwacht. 'Times Up', aan elkaar geschreven, vertaalt naar het meervoud 'Tijden Op', waar 'Time's Up' dan weer betekent 'De tijd is op'.

Gelukkig is in close-up goed te zien dat het om een tijdelijke plaktattoo gaat, en niet om het echte werk. Zo kan de jonge actrice haar foutje er dezelfde avond alweer afwassen.