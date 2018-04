Oeps! Er staat een fout getatoeëerd op de borst van Justin Bieber DBJ

05 april 2018

16u36 0 Celebrities Woensdag pakte Justin Bieber (24) uit met een foto op Instagram waarop zijn borst vol tatoeages te zien was. "Meer dan 100 werkuren zitten hierin" schreef hij toen trots, maar nu blijkt daar een fout tussen te staan.

Het gaat om de Romeinse cijfers onder zijn rechter sleutelbeen. Opeenvolgend vormen die Romeinse letters de cijfers 1, 9, 7 en 5. Niet zo bijzonder zou je zeggen, maar de Canadese superster wil daarmee het geboortejaar van zijn allerliefste moeder aanduiden. Alleen zou geen enkele Romein dat begrijpen, want om het getal 1975 aan te duiden, schreven de Romeinen de lettercombinatie MCMLXXV. De M staat daarbij voor het getal 1000, C voor 100, L voor 50, X voor 10 en V voor vijf.

Ondertussen staat het lichaam van de zanger helemaal vol inkt, maar de opeenvolging van Romeinse letters was één van Justin's eerste tatoeages. Hij liet ze in 2012 plaatsten, toen hij achttien jaar was. (lees verder onder de foto)

Selena wel juist

Aanvankelijk dachten enkele fans dat de cijfers refereerden aan zijn relatie met Selena Gomez (25), omdat ook zij Romeinse cijfers liet tatoeëren. Maar zij volgde gewoon het voorbeeld van Bieber. In haar nek liet ze de Romeinse cijfers LXXVI, tatoeëren. Die staan voor het getal 76, het jaar waarin háár moeder werd geboren. Voor alle duidelijkheid: deze lettercombinatie zou een Romein wel begrepen hebben. Selena heeft dus geleerd uit de fouten van haar toenmalig vriendje.

Het is pas de laatste jaren dat Biebs zich helemaal laat gaan in zijn liefde voor tattoo's. “Als tatoeages niet zoveel pijn zouden doen, zou iedereen ze hebben”, schrijft de zanger bij zijn foto. “Meer dan honderd uur werk is er intussen ingestoken en ik zou er geen één van willen terugnemen. Ik hou van kunst en ik heb van mijn lichaam een schilderij gemaakt. Dat is zo leuk” schreef hij bij zij post.

If tattooed didn’t hurt everyone would have them. Well maybe not very one!!Over a hundred hours of hart work on my body and I wouldn’t take back a single one.. I ABSOLUTELY LOVE ART AND IVE MAde my body a canvas and it’s SO MUCH FUN Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 04 apr 2018 om 21:11 CEST