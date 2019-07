Oeps! Cardi B gooit pruik in publiek en nu wil ze die terug LDW

08 juli 2019

17u38 0 Celebrities Rapper Cardi B stond op het podium van het Wireless Festival in Londen afgelopen vrijdag. Ze gaf zich volledig tijdens haar optreden en gooide op een bepaald moment zelfs haar pruik in het publiek. Daar heeft ze spijt van en nu wil ze die terug.

Cardi postte een dag later op Twitter een filmpje van het moment waarop ze haar pruik weggooide met de boodschap: “Ik liet me meeslepen, ik wil mijn pruik terug, stuur me een privébericht”. Het lijkt er niet op dat de rapper haar pruik terug zal krijgen. Op eBay bieden al verschillende mensen de pruik aan. Ze zou kapotgescheurd zijn door fans die allemaal een stukje probeerden te bemachtigen, al wordt de pruik ook intact geheel aangeboden. Welke pruik de echte is, is nog moeilijk te achterhalen.