Oeps: Ariana Grande verliest diamanten ketting van 145.000 euro op het podium MVO

24 mei 2018

16u29 1 Celebrities Popster Ariana Grande keerde met haar nieuwste single 'No Tears Left To Cry' terug naar het podium tijdens de Billboard Music Awards. Een gouden performance, maar jammer genoeg speelde ze er ook een diamanten ketting kwijt.

De choker-ketting van 45 karaat raakte verloren tijdens haar dansroutine. Dat veroorzaakte een lichte paniek bij haar entourage, want het kleinnood was maar liefst 169.000 dollar waard, ofwel zo'n 145.000 euro.

"Het was niet de schuld van Ariana", liet de producent van de ketting ondertussen weten. "Die reeks kettingen werd geleverd met een slechte sluiting. Het is dan wel de eerste keer dat er eentje afvalt terwijl een celebrity ze omheeft, maar het is niet de eerste keer dat we van dit probleem horen."

Even vreesde men dat een gelukkige fan met het dure juweel aan de haal was gegaan, maar vlak voor het einde van de awardshow werd het teruggevonden in een donkere hoek van het podium.

Voor de volgende shows zal de garderobe van de zangeres nog eens herbekeken worden.