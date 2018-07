Oeps: Apple-programma Siri verklaart Stan Lee dood MVO

04 juli 2018

13u34 0 Celebrities Geen zorgen, Stan Lee (95), de geestelijke vader van vele Marvel-superhelden, is nog steeds in leven. Apple's computerassistent Siri verklaarde eerder deze week echter wat anders.

Op 2 juli besloot het programma om de bekende striptekenaar dood te verklaren. Wanneer men Siri naar de leeftijd van Lee vroeg, las de computer voor: "Stan Lee, overleden op 2 juli 2018. Hij werd 95 jaar."

Dat nieuws raakte bekend nadat schrijver Sean O’Connell de film 'Ant Man And The Wasp' ging bekijken. Net zoals in alle Marvel-films had Stan Lee daarin een cameo. O'Connell vroeg zich af hoe oud de man nu precies was.

Terwijl sommige fans al in paniek schoten, bleek er niets aan de hand. Apple heeft de fout intussen opgelost, en gebruikers krijgen opnieuw de juiste feiten over Lee te horen.