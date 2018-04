Oei, wat is er met John Travolta gebeurd? MVO

19 april 2018

10u28 0 Celebrities John Travolta ziet er schrikwekkend uit op een foto die deze week van hem werd genomen. Een kiekje op Instagram toont hem met een pijnlijk uitziend bloedend oog.

Toch noemt de acteur zijn tijd op de filmset van ‘Moose’ “één van zijn beste ervaringen ooit”. Zijn gehavende gezicht was dan ook het resultaat van een goede make-upartiest die de verwondingen in de thriller voor haar rekening neemt.

"Meer dan veertig jaar zit ik in de acteerwereld, en dit was zonder twijfel de leukste set waar ik ooit gewerkt heb", zei hij over de prent. Travolta speelt een geobsedeerde fan die het leven van zijn favoriete filmster verpest. Wanneer ‘Moose’ in de Belgische zalen komt is voorlopig nog niet bekend.