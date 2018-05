Oei, wat is er aan de hand met Ruth Beeckmans? MVO

02 mei 2018

10u42 0 Celebrities Er is iets aan de hand met Ruth Beeckmans, zo liet de actrice zelf weten via Instagram.

Op het sociale medium deelde ze een foto waarop haar hand grondig is ingepakt met een witte windel. "Hehe, een dagje vrij. Mmm wat zullen we vandaag eens doen? Oh ik weet het! Een pees doorsnijden en op de spoed gaan zitten! Jaaaaah", schreef ze daarbij. #messenzijnvoorgrotemensen, waarschuwde ze daarnaast ook nog. Haar volgers wensen haar een spoedig herstel en hopen dat ze niet veel pijn heeft. Hier en daar zegt men echter ook met een knipoog dat ze in het vervolg misschien beter uit eten gaat...

