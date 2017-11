Ochtenddj's van Qmusic, Studio Brussel en MNM verbroederen in de file KDL

Bron: Instagram 0 Celebrities De ochtendprogramma's op de radio verliepen vanmorgen net iets anders dan gewoonlijk. Door een ongeval met een spookrijder werd de E40 in Aalst richting Brussel volledig afgesloten en dat zorgde ervoor dat een aantal radiodj's niet tijdig op post raakten.

Instagram Sam De Bruyn van Qmusic, Julie Van den Steen van MNM en Bram Willems van Studio Brussel vonden elkaar in de file.

Net op het moment dat Qmusic-dj Heidi Van Tielen ziek in bed bleef liggen, zat haar collega Sam De Bruyn vast in de file. De dj liet via een telefoongesprekje op de radio weten dat hij al meer dan drie uur gewoon stil stond op de E40. Ook Julie Van den Steen moest haar collega Peter Van de Veire alleen aan het werk laten, net als Bram Willems, die Linde Merckpoel niet kon vervoegen op Studio Brussel.

Het drietal wist dat ze samen in de file stonden en begonnen te Whatsappen om zo te kunnen afspreken op de snelweg. Op Instagram deelden ze enkele foto's van hun 'filefuif'. Ook hun collega's deelden foto's van hun ochtend in de radiostudio. Julie liet via Twitter ook weten dat ze een plasje langs de kant van de weg heeft gedaan. Als de nood het hoogst is...

Verbroedering op de E40. @qmusic_be @stubru Een foto die is geplaatst door Julie Van den Steen (@julievandensteen) op 16 nov 2017 om 07:20 CET

Sam en Heidi zijn te laat voor hun ochtendshow! De reden? Heidi is ziek en Sam staat in de file! 😮 Miserie, miserie, miserie! Een foto die is geplaatst door Qmusic (@qmusic_be) op 16 nov 2017 om 06:15 CET

Gevonden op de E40. Een foto die is geplaatst door willemsbram (@willemsbram) op 16 nov 2017 om 07:24 CET

Het is nooit hetzelfde zonder haar.... @julievandensteen #grotepet Een foto die is geplaatst door Peter Van de Veire (@petervandeveire) op 16 nov 2017 om 07:32 CET

Als @willemsbram in die ellendige file op de E40 staat, houden de vrouwtjes de antenne recht! Een foto die is geplaatst door Studio Brussel (@stubru) op 16 nov 2017 om 06:54 CET

Hier zit ze... Zat ze. Vanmorgen zit ze in haar auto... in een énorme file. Veel ❤️❤️❤️ voor @julievandensteen ... En jij? Wie mis jij...? #grotepet (ik sta rechts) Een foto die is geplaatst door Peter Van de Veire (@petervandeveire) op 16 nov 2017 om 06:30 CET