Ober krijgt 700 dollar fooi van Lady Gaga (bij rekening van 60 dollar) LOV

17 juni 2020

10u04 14 Celebrities Lady Gaga (34) heeft een groot hart, zo blijkt nog maar eens. De ‘Rain On Me’-zangeres trok dinsdagavond met haar vriend naar een Italiaans restaurant om take-away af te halen. Toen ze de rekening kreeg gepresenteerd, schonk ze een erg gulle fooi aan de ober.

Nietsvermoedend kreeg Alex, kelner in een Italiaans restaurant, Lady Gaga en haar vriend Michael Polansky (42) voor zich. Het koppel bestelde pasta om mee te nemen naar huis. Daarvoor kregen ze een rekening van in totaal zo’n 54,50 euro gepresenteerd. Naar Amerikaanse gewoonte werd er ook een fooi gegeven. Dat werd er eentje van 700 dollar (620 euro). Alex kon z’n ogen bijna niet geloven. “Blijkt dat Lady Gaga fucking cool is”, schrijft hij op Twitter bij een foto van de bonnetjes. “Ze had niet vriendelijker kunnen zijn.”

Een volger merkt ook op dat de rekening betaald werd met de kaart van Gaga’s lief, Michael, maar Alex bevestigt dat het wel degelijk de popster was die hij bediende. Fans verklaren de hoge fooi: voor de roem was Gaga serveerster. De zangeres en haar vriend zullen er in ieder geval niet wakker van liggen: hun vermogen wordt respectievelijk op 310 miljoen euro en 531 miljoen euro geschat. Dat Polansky meer waard is dan Gaga, is niet zo gek, want hij staat aan het hoofd van The Parker Foundation, een bedrijf van Facebook-oprichter Sean Parker.

Turns out lady Gaga is cool af pic.twitter.com/3Wz99OAkbS Young George Busch(@ ajo2323) link