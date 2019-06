O.J. Simpson schuilde in huis Michael Jackson om te ontsnappen aan de media MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Op de 10de sterfdag van Michael Jackson plaatste O.J. Simpson een video op Twitter, waarin hij refereert aan zijn vriendschap met de King of Pop. Simpson liet onder meer weten dat hij samen met zijn kinderen zijn toevlucht zocht op de Neverland Ranch van Jackson, in een periode ‘waarin zijn eigen huis omsingeld was door de media’.

Simpson zegt niet om welke periode het ging, maar vertelt dat hij ‘dat weekend de kinderen had’. “Het was een mediacircus rondom mijn huis, maar ik wist daaraan te ontsnappen. Michael had me gebeld en zei: Juice, kom met de kinderen naar Neverland, dat zullen ze leuk vinden. Dus ik ben daarheen gegaan met mijn kids en een aantal vriendjes van hen. Michael was er zelf niet, maar had wel voor cadeaus voor de kinderen gezorgd. We hadden het er zo naar ons zin, dat ik ook mijn vrienden uitnodigde om langs te komen.”

Ook laat O.J. weten dat Michael ‘een hele aardige, genereuze man was’. “Ik ga nooit met mensen in discussie over hem, omdat ik te weinig weet over wat hij in zijn privéleven deed. Wat ik wel weet is dat het een goed mens was. Rust in vrede, Michael.”

Volgers van O.J.’s Twitteraccount reageren met allerlei ‘grappen’. “Michael zal dolblij geweest zijn dat je de kinderen naar hem toebracht” en “Hey O.J., zou je misschien mijn mes willen signeren?”. Ook wordt er onder Simpson tweet veelvuldig gespeculeerd of hij nou wel of niet schuldig zou zijn geweest aan de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar goede vriend Ron Goldman in 1994.

Rest In Peace Michael pic.twitter.com/pqCI8szapH O.J. Simpson(@ TheRealOJ32) link