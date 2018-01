O.J. Simpson geeft eindelijk antwoord op de vraag of hij de vader is van Khloé Kardashian JDB

21u40

Bron: TMZ 0 Photo News O.J. Simpson Celebrities De 70-jarige ex-footballer O.J. Simpson wordt geen opa. Hij heeft eindelijk ontkend de vader van Khloé Kardashian te zijn. Dat zei hij gelijktijdig met zwangerschapsfelicitaties aan het adres van de realityster.

Er werd lange tijd gespeculeerd dat O.J. de vader van Khloé was en dus niet de inmiddels overleden advocaat Robert Kardashian. Maar wanneer Simpson Khloé feliciteerde via TMZ, en de website hem vroeg of hij inderdaad haar vader is, zegt hij: "Ik zou trots zijn… maar geloof me, ik heb er niets mee te maken.”

Al jaren worden er door diverse media vraagtekens geplaatst bij de biologische vader van Khloé. Ze ziet er namelijk heel wat anders uit dan haar zussen. Khloé’s moeder, Kris Jenner, is altijd goed bevriend geweest met O.J. en heeft toegegeven vaak te zijn vreemdgegaan toen ze nog met Robert samen was. Wel ontkende ze een relatie met Simpson altijd.