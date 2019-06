O.J. Simpson formeel: “Khloé Kardashian is niet mijn dochter” SD

17 juni 2019

11u07 0 Celebrities O.J. Simpson (71) heeft een Twitteraccount aangemaakt en is vastbesloten om daarop alleen maar zijn waarheid te verkondigen. De voormalige American football-speler, die verdacht wordt van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown in 1994, begon al meteen met een van de hardnekkigste roddels die over hem de ronde doen te ontkrachten: dat hij een affaire had met Kris Jenner (63) en dat daaruit Khloé Kardashian (34) geboren werd.

O.J. Simpson maakte zaterdag een Twitter-account aan en hij beloofde om alle geruchten die de ronde over hem doen te ontkrachten en eindelijk zijn kant van het verhaal te vertellen. “Als je het hier niet ziet, heb ik het niet gezegd", schreef hij erbij. Het eerste onderwerp waar Simpson het over wil hebben, is de roddel dat hij een affaire had met Kris Jenner én daardoor de vader is van Khloé Kardashian.

“Robert Kardashian was een broer voor me", zegt Simpson in het filmpje. “Hij was een geweldige man. Hij ontmoette Kris en trouwde met haar, en ze hadden een geweldige tijd toen ze samen waren. Helaas liep het mis. Maar nooit, en ik herhaal, nooit, heb ik op seksueel vlak enige interesse gehad in Kris. Ik heb ook nooit het idee gehad dat ze interesse had in mij. Dus al deze verhalen zijn gewoon onzin. Smakeloos.” Ook het feit dat hij de vader zou zijn van Khloé, wijst hij af. “Ik ben erg trots op Khloé, zoals ik dat op alle meisjes ben. Ik weet dat Robert dat ook zou zijn als hij hier was. Maar het is heel eenvoudig: ze is niet van mij.” De voormalige American football-speler is ervan overtuigd dat een man die beweert dat hij zijn manager was de geruchten verspreidt.

Simpson en zijn vrouw Nicole Brown waren goed bevriend met Robert Kardashian en diens vrouw Kris. In 1994 werd Nicole vermoord en was de ex-sporter hoofdverdachte in de zaak. Kardashian was een van zijn advocaten.

The first thing I want to set straight is this story Pardo (who was not my manger) is talking about all over the media regarding me & @KrisJenner pic.twitter.com/tZ9EJd4qxF O.J. Simpson(@ TheRealOJ32) link