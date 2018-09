O.J. Simpson: "Bill Cosby heeft bescherming nodig in de cel" Redactie

26 september 2018

19u32

Bron: AD 0 Celebrities O.J. Simpson (71) maakt zich zorgen om het lot van Bill Cosby, die na de uitspraak van gisteren voor minimaal drie jaar achter de tralies verdwijnt. Volgens Simpson heeft de 81-jarige komiek bescherming nodig. "Z edendelinquenten zijn vaak de klos in de gevangenis"

Simpson, die zelf negen jaar in de cel heeft gezeten voor onder meer ontvoering, weet hoe het eraan toegaat binnen de muren van de gevangenis. In gesprek met showbizzwebsite TMZ waarschuwt hij Cosby voor wat hem mogelijk te wachten staat. "Het probleem is de aard van de misdaad. Verkrachters worden niet geaccepteerd in de gevangenis."



De voormalige American football-speler is ervan overtuigd dat er ook gevangenen zullen zijn die Cosby in bescherming nemen, maar dat is niet voldoende. "Ze moeten hem gewoon in bewaring nemen. Je hebt maar één gek nodig en dan kan het al verkeerd aflopen."



Bovendien is Simpson van mening dat Cosby veel te zwaar wordt aangerekend op de strafbare feiten waarvoor hij schuldig is bevonden. Daarom pleit hij voor een lagere straf. "Met zijn gezondheid, zijn leeftijd en de aard van de misdaad, is er geen bewaker in dit land die de verantwoordelijkheid van Bill Cosby op zich wil nemen. Ik vind dat ze hem gewoon huisarrest moeten geven."

Straf

Cosby werd gisteren in Pennsylvania veroordeeld tot minimaal drie jaar celstraf voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw veertien jaar geleden. De straf kan maximaal verlengd worden tot tien jaar. Dat bepaalde de rechtbank. Rechter Steven O’Neill had geen medelijden met Cosby, die inmiddels vrijwel blind is en met een wandelstok loopt. "U moet net als ieder ander boeten voor wat u heeft gedaan."