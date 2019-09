Nu ze haar zonen maar 10% van de tijd meer mag zien: “Britney Spears vreest dat ze de voogdij over hen zal verliezen” KDL

05 september 2019

15u29

Bron: People 0 Showbizz Britney Spears (37) is erg boos op haar vader Jamie (67) nadat zijn handgemeen met haar oudste zoon Sean (13) ervoor gezorgd heeft dat de voogdijregeling over haar zonen aangepast is in haar nadeel. “Britney vreest dat ze de voogdij over haar zonen Sean en Jayden (12) zal kwijtspelen”, vertelt een bron uit de entourage van de zangeres aan People.

Eerder deze week raakte bekend dat Britney haar zonen Sean en Jayden sinds kort maar 30 procent van de tijd meer mag zien, in plaats van de 50 procent die ze voordien had. Maar nu vertelt de advocaat van Kevin Federline, de ex van Britney, echter een ander verhaal, Britney zou nog minder tijd mogen doorbrengen met haar zonen: de voogdijregeling werd aangepast naar 10 procent voor Britney en 90 procent voor Kevin. De reden voor die aanpassing is een ruzie die grootvader Jamie Spears eind vorige maand had met de 13-jarige Sean. Volgens Kevin, die aangifte deed bij de politie, werd Sean mishandeld door de vader van Britney. De bron uit de entourage van de zangeres vertelt nu wat meer over het voorval.

Opengebroken deur

“De ruzie begon nadat Sean zichzelf had opgesloten in zijn kamer. Jamie had hem gevraagd iets te doen, maar hij had daar geen zin in. Jamie werd erg kwaad en brak de deur open waarna het tot een handgemeen kwam tussen hem en Sean. Sean was erg bang en boos en ook Britney was boos op haar vader toen ze hoorde wat er gebeurd was”, klinkt het. “Britney kan niet geloven dat haar vader haar relatie met haar zonen op het spel zet. Ze is doodsbang dat ze de voogdij over de jongens zal verliezen”.

(Lees verder onder de foto)

Contactverbod

De advocaat van Kevin laat alvast weten dat Britney niet hoeft te vrezen dat ze haar zonen niet meer zal mogen zien. “Ze heeft het juiste gedaan toen ze de kinderen bij Jamie weghaalde. Kevin wil dat zijn zonen contact blijven hebben met hun moeder”, vertelt hij aan People. Kaplan vertelt er wel bij dat hij en Kevin een contactverbod hebben aangevraagd voor Jamie in naam van Sean en Jayden en die ook verkregen hebben.

Huwelijk

Gelukkig is er ook goed nieuws voor Britney, die haar blonde lokken net inruilde voor een bruine coupe. Haar huidige vriend Sam Asghari heeft in een interview met Entertainment Tonight vertelt dat hij zeker droomt van een huwelijk met Britney in de toekomst. Britney en Sam vormen al twee jaar een koppel.