Nu wordt ook broer van Harvey Weinstein beschuldigd van seksuele intimidatie KVE

22u00

Bron: Huffington Post 0 REUTERS Bob Weinstein met zijn broer Harvey Celebrities Bijna twee weken nadat het seksschandaal rond Harvey Weinstein in Hollywood losbarstte, komt ook zijn broer steeds meer in nauwe schoentjes. Zo beschuldigt tv-producer Amanda Segel Bob Weinstein van seksuele intimidatie.

Ze onthulde aan 'Variety' dat Bob tijdens meerdere gelegenheden seksueel overschrijdend gedrag vertoonde. "'Nee' zou moeten volstaan", zei Segel. "Na een duidelijke 'nee' moet iemand die jou heeft uitgevraagd dat gewoon aanvaarden. Bob bleef maar herhalen dat hij een vriendschap wilde opbouwen. Maar hij wilde meer dan dat. Mijn hoop is dat een 'nee' van nu af aan volstaat."

Bob Weinstein is samen met zijn broer Harvey bekend als de oprichter van Miramax en van de in 2005 opgerichte 'The Weinstein Company'. Bijna twee weken geleden barstte de bom in Hollywood toen tientallen actrices en modellen Harvey beschuldigden van seksuele intimidatie en aanranding. Daarop werd hij ontslagen bij zijn bedrijf 'The Weinstein Company'.

De in opspraak gekomen filmproducent werd afgelopen zaterdag eveneens uit de Oscar-academie gezet.