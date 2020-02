Nu Pamela Anderson na amper 12 dagen scheiding aanvroeg: de kortste huwelijken van beroemdheden ooit TDS

03 februari 2020

15u00 6 Celebrities Pamela Anderson (52) blijft (alweer) alleen achter. De actrice en ‘haar’ filmproducent Jon Peters (74) zijn alweer gescheiden, nog voor hun huwelijk goed en wel van start kon gaan. Na amper 12 dagen bleek de liefde tussen de twee al op, maar i n Hollywood kijken ze eigenlijk al lang niet meer op van zulke blitzromances. Dit zijn de kortste huwelijken van beroemdheden ooit.

Drew Barrymore en Jeremy Thomas: gescheiden na 29 dagen



Drew Barrymore en een lang en gelukkig huwelijk, het lijkt haar maar niet gegund te zijn. In de lente van 1994 stapte de toen 19-jarige Barrymore in het huwelijksbootje met barman Jeremy Thomas, maar hun huwelijk hield amper 29 dagen stand. Ze waren om 5 uur ‘s morgens getrouwd in het café van Jeremy. In juli 2001 verloor Barrymore opnieuw haar hart en deed ze een nieuwe poging met komiek Tom Green, maar ook hun huwelijk was na vijf maanden alweer voorbij. Met haar derde man, kunstconsultant Will Kopelman, was ze dan weer bijna vier jaar getrouwd.

Axl Rose en Erin Everly: gescheiden na 26 dagen

‘Sweet Child o’Mine’, wie kent het nummer niet? Maar wist je ook dat Axl Rose het nummer destijds had geschreven voor zijn toenmalige vriendin Erin Everly? De twee leerden elkaar kennen in 1986, toen zij een rol in de clip van Guns N’ Roses voor haar rekening nam. De vonk sloeg over en vier jaar later vroeg Axl Rose ‘zijn’ Erin ten huwelijk op een wel héél opvallende wijze: hij dreigde met zelfmoord als zij niet met hem zou trouwen. Maar amper 26 dagen later maakten de twee hun scheiding al bekend. Ze leefden wel nog even zij aan zij, maar nadat Erin een miskraam te verwerken kreeg, zochten ze definitief hun eigen weg.

Sinead O’Connor en Barry Herridge: gescheiden na 16 dagen

Amper 16 dagen - van zondag 8 december tot kerstavond 2011 - nadat ze met haar vierde verloofde Barry Herridge huwde, kondigde Sinead O’Connor aan dat ze alweer uit elkaar gingen. O’Connor wou de breuk aanvankelijk stilhouden, maar gezien de media er al van op de hoogte waren, deelde ze het nieuws zelf op haar website. Daar schreef ze dat alle druk van buitenaf de boosdoener was.

“Mensen uit Barry’s omgeving die me niet persoonlijk kennen, hebben zich een slecht beeld van mij gevormd. Als Barry bij mij zou blijven, zou hij heel veel verliezen”, schrijft ze. “Een vrouw moet haar man gelukkig maken. Als dat inhoudt dat ze hem moet loslaten, dan moet dat maar. Barry is een fantastische man. Ik zie hem nog steeds graag. Maar het was niet slim om halsoverkop in het huwelijksbootje te stappen.”



Mario Lopez en Ali Landry: gescheiden na 14 dagen

Voormalig Miss USA Ali Landry zal zich haar huwelijk met Mario Lopez allicht nog lang beklagen. Zij en de ‘Saved by the Bell’-acteur stapten in april 2004 in het huwelijksbootje. Welgeteld veertien dagen later kon hun trouwboekje alweer verscheurd worden, want Mario pleegde overspel, waarop zij meteen wou scheiden. Ondertussen is Lopez al enkele jaren gelukkig getrouwd met actrice Courtney Mazza.

Eddie Murphy en Tracey Edmonds: gescheiden na 14 dagen



Amper twee weken na hun symbolische bruiloft hadden Eddie Murphy en Tracey Edmonds in 2008 alweer een punt achter hun huwelijk gezet. Het koppel gaf het jawoord op nieuwjaarsdag op een privé-eiland bij Bora Bora, in aanwezigheid van vrienden, familieleden en goede vrienden. Murphy en Edmonds stuurden zelf een verklaring uit, waarin ze uitlegden uit elkaar te gaan, maar wel vrienden te willen blijven. “Na lang overleg en heel wat discussie hebben we samen besloten dat we geen officiële verbintenis aangaan. De symbolische ceremonie in Bora Bora was een teken van onze diepe liefde, vriendschap en respect op een spiritueel niveau, maar we hebben besloten vrienden te blijven”, klonk het. Murphy en Edmonds kenden elkaar sinds het najaar van 2006. In juli 2007 verloofden ze zich.

Pamela Anderson en Jon Peters: gescheiden na 12 dagen

Pamela Anderson trouwde op 20 januari tijdens een privéceremonie in Malibu met filmproducent Jon Peters. De twee kwamen een paar maanden geleden weer bij elkaar, nadat ze dertig jaar geleden al eens iets hadden gehad. Maar na slechts twaalf dagen liep het fout en maakte het voormalig model bekend dat ze niet doorging met het huwelijk. “Het leven is een reis en liefde is een proces. Met die universele waarheid in gedachten hebben we besloten om het verkrijgen van een huwelijkscertificaat niet langer door te zetten”, klonk het. In een statement aan The Hollywood Reporter liet de actrice verder weten dat ze het even rustiger aan wil gaan doen.

Cher en Gregg Allman: gescheiden na 9 dagen

Een huwelijk in Las Vegas, het blijft een fenomeen. Vraag dat maar aan Cher, die er amper drie dagen nadat ze scheidde van Sonny Bono halsoverkop in het huwelijksbootje stapte met Gregg Allman van de muziekband The Allman Brothers. Omdat Gregg de verleiding van drank en drugs niet kon weerstaan, hield hun huwelijk maar slechts negen dagen stand. Later vonden de twee elkaar wel terug en kregen ze nog een zoon samen, genaamd Elijah Blue. Toen was hun romance na vier jaar voorbij.

Carmen Electra en Dennis Rodman: gescheiden na 9 dagen



Het liefdesleven van Carmen Electra was lang een grote puinhoop. De actrice viel steeds voor foute mannen en stak dat ook zelf niet onder stoelen of banken. Ze trouwde in november 1998 met basketballer Dennis Rodman in de Little Chapel of the Flowers in Las Vegas, maar vroeg negen dagen later de scheidingspapieren al aan. Reden? Rodman zou tijdens hun huwelijksceremonie en tijdens het uitspreken van zijn geloften onder invloed geweest zijn.

Dennis Hopper en Michelle Phillips: gescheiden na 8 dagen

In de lijst van meest korte huwelijken tussen beroemdheden staat ook een echtverbintenis uit 1970 die slechts acht dagen duurde. De hoofdrolspelers waren de Amerikaanse acteur Dennis Hopper en blondine Michelle Phillips, die furore had gemaakt als zangeres van The Mamas & the Papas. Een duidelijk ‘beauty and the beast’-geval, zo werd geopperd. Al liet de acteur verrassend genoeg wel optekenen dat de eerste zeven dagen van hun huwelijk erg fijn verliepen. Zowel voor Dennis als voor Michelle was dat hun tweede huwelijk. Later zouden ze ook beiden nog drie keer voor het altaar staan.

Nicolas Cage en Erika Koike: gescheiden na 4 dagen

Erika en Nicolas waren een klein jaar bij elkaar toen ze in maart dit jaar in het huwelijk traden. Cage vroeg vier dagen na de bruiloft van de twee in Las Vegas een nietigverklaring aan. Hij beweert dat Erika en hij dronken waren toen ze besloten te trouwen. Ook zegt hij in zijn verzoek dat zij niet eerlijk is geweest over “de aard en omvang van haar relatie met een andere persoon”. De acteur stelt ook dat zijn ex tegen hem heeft gelogen over haar criminele verleden. Het is niet de eerste keer dat de acteur het getrouwde leven niet lang volhoudt. In 2002 vroeg hij na drie maanden huwelijk een scheiding aan van Lisa Marie Presley.

Britney Spears en Jason Alexander: gescheiden na 55 uur



Twee keer in het huwelijksbootje stappen op één jaar tijd? Britney Spears deed het in 2004. Op 3 januari van dat jaar deed jeugdvriend Jason Alexander haar een ring om de vinger in Las Vegas. De twee waren de avond daarvoor goed doorgezakt samen en eindigden hun ‘kroegentocht’ in een trouwkapel. Britney werd enkele uren later wakker met een letterlijke én spreekwoordelijke kater. Ze liet het huwelijk ontbinden en welgeteld 55 uur nadat ze elkaar hun jawoord gaven, was de scheiding al een feit. In september trouwde Britney dan weer met danser Kevin Federline, waarmee ze twee zoontjes zou krijgen. Ook hun huwelijk strandde echter al in 2006.

Zsa Zsa Gabor en Felipe DeAlba: gescheiden na nog geen 24 uur

Met niet minder dan negen bruiloften zou je vermoeden dat Zsa Zsa Gabor niet voor een lang en gelukkig huwelijk was weggelegd. Toen ze trouwde met Felipe D’Alba was de trouwakte amper getekend, of de scheidingspapieren werden al ingevuld. Nog geen 24 uur nadat ze elkaar man en vrouw mochten noemen was hun sprookje voorbij. Volgens het officiële verhaal omdat Gabor op dat moment eigenlijk nog niet wettelijk gescheiden was van haar ex-man Michael O’Hara.

Rudolph Valentino en Jean Acker: gescheiden na 6 uur

De prijs voor kortste Hollywoodhuwelijk ooit gaat zonder twijfel naar de Italiaanse acteur Rudolph Valentino en Jean Acker. De twee besloten na een relatie van twee maanden al te trouwen. Maar amper zes uur na hun ceremonie op 6 november 1919 keerde Jean haar kar. Ze sloot haar nagelnieuwe man buiten de hotelkamer en maakte het huwelijk stante pede ongedaan. Rudolph, die wereldberoemd werd met zijn rol in ‘The Sheik’ probeerde haar nog om te praten, maar moest afdruipen en als alleenstaande weer naar huis keren.