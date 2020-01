Nu ook moeder sterft: zoveelste zware klap voor Céline Dion SDE

20 januari 2020

18u00 0 Celebrities Vorige week verloor Céline Dion (51) haar moeder, Thérèse Tanguay Dion (92), na een langdurige ziekte. Het is de zoveelste klap voor de Canadese zangeres, die steeds meer naaste familieleden en geliefden moet afgeven.

Waar Céline Dion op muzikaal vlak al jarenlang hoge toppen scheert - met verschillende gouden platen, uitverkochte shows in Las Vegas en een haast iconische status - vergaat het haar op persoonlijk vlak minder goed. De zangeres verloor beide ouders én haar grote liefde na een slopende ziekte, en ook verschillende andere geliefden moest ze al afgeven.

Een van de eerste grote tegenslagen moest Céline in 2003 verwerken. Haar vader, Adhemar Dion, overleed toen op 80-jarige leeftijd na een slopende ziekte. In een interview met Larry King vertelde de zangeres dat hij kanker had, en dat ze zijn dood had voelen aankomen. “Het is heel moeilijk wanneer je een ouder verliest, zeker wanneer je erg close was. En ook al voel je het aankomen, dan nog ben je nooit echt voorbereid", liet ze optekenen.

Miskraam

Na de dood van Adhemar, ging het een paar jaar goed. Céline’s carrière liep als een trein - met dank aan klepper ‘I Will Always Love You’ - en haar huwelijk met manager René Angelil toonde zich erg gelukkig. De twee ontmoetten elkaar toen de zangeres pas 12 jaar oud was, en volgens de overlevering moest René huilen toen hij haar stem voor het eerst hoorde. Zeven jaar later begonnen de twee een relatie, en in 1994 traden ze in het huwelijk. Dat René 28 jaar ouder was, vormde geen bezwaar voor hen. “Ik was bang voor wat mensen over me zouden denken”, gaf René toe. Maar Céline wilde dat iedereen de waarheid zou weten: “Als je verliefd bent, dan wil je het aan de hele wereld kenbaar maken.” In 2001 werd zoontje Rene-Charles geboren, en het koppel wilde hem graag een broertje of zusje schenken. Helaas sloegen de nodige IVF-behandelingen niet meteen aan. Vier behandelingen waren er nodig om tot een zwangerschap te leiden, maar in november 2009 kreeg Céline een miskraam. Het weerhield hen er echter niet van om te blijven proberen, en de zesde behandelingsronde sloeg wél aan. De tweeling Nelson en Eddy werd op 23 oktober 2010 geboren. Vijf maanden voordat Céline aan een nieuwe concertreeks in Las Vegas zou beginnen. De zwangerschap bleek een behoorlijke tol geëist te hebben van de zangeres. Omdat stemoefening te belastend bleken voor haar lichaam, had ze verplicht enkele maanden stilte voorgeschreven gekregen. Zelfs René was niet zeker dat zijn vrouw klaar zou zijn voor de show. “Maar bij het eerste nummer dat ze tijdens de repetitie zong, moest ik huilen. Want ik kon niet geloven hoe geweldig ze klonk. Het was zo'n speciaal moment”, vertelde de manager in de documentaire ‘Céline: 3 Boys and a New Show’. “Die repetitie veranderde alles.”

Kanker

Maar het gezinsgeluk werd verstoord door de verminderde gezondheid van René. In 1999 had hij al een eerste keer te maken gekregen met kanker - al hield hem dat niet tegen om Céline’s Europese tournee via satellietverbinding op de voet te volgen. “Het maakt eigenlijk geen deel uit van je vocabulaire”, zei de zangeres in een interview over de ziekte van haar echtgenoot. “Je denkt: het is niet voor jou, het is voor anderen. Ik zit in de showbusiness, ik ben veilig. Maar je bent fout. Als het toeslaat, verandert je leven voor altijd. Het veranderde René’s leven. Het veranderde het mijne.” En dus besloot Céline om haar leven voor de eerste keer op pauze te zetten om voor haar familie te zorgen. In 2003 maakte ze haar terugkeer in Las Vegas, maar in 2013 werd Rene opnieuw gediagnosticeerd met kanker. Prompt annuleerde de zangeres de rest van haar concerten. Op 14 januari 2016 gebeurde het ondenkbare: René stierf, twee dagen voor zijn 74ste verjaardag. “Het is een moeilijke reis geweest", zei Céline daar later over. “Zoals ik al zei, heel veel mensen maken dit mee. Om je echtgenoot drie jaar lang te zien afzien, dat wil je niet meemaken. Dus nu ik weet dat het goed met hem gaat, leven we op een andere manier met hem. En elke dag nog zie ik hem in de ogen van mijn kinderen.” Enkele weken na de dood van haar echtgenoot, stond ze al opnieuw op het podium in Las Vegas. “Hij was altijd bij me op het podium”, vertelde ze toen aan het aanwezige publiek. “En niets zal dat ooit veranderen."

Broer

Maar het was niet de enige klap die Céline in die periode moest verwerken. Twee dagen na de dood van René stierf ook haar broer, Daniel Dion, aan de gevolgen van hersen-, keel- en tongkanker. De man was amper 59 jaar oud. Céline woonde de herdenking van haar broer bij, maar besloot niet naar zijn begrafenis te gaan. “Zij en haar kinderen konden niet nog eens twee dagen lang publiekelijk rouwen”, schreef Entertainment Tonight. Enkele maanden later toonde de zangeres zich wel verzoend met de overlijdens: “René heeft mijn broer begeleid - het was perfect”, vertelde ze in mei aan People. “René nam hem onder zijn vleugels en zei: ‘Weet je wat, ik zal goed voor hem zorgen.’”

De tegenslagen stopten daar echter niet. Acht maanden na de overlijdens van René en Daniel, stierf ook Guy Poirier, een schoonbroer van Céline, aan kanker. De man werd tot op het einde behandeld in de afdeling palliatieve zorgen van het Maison Adhemar-Dion, dat vernoemd was naar de vader van Céline Dion. In 1993 was Karine, het dochtertje van Guy en zijn vrouw Liette, ook al overleden aan taaislijmziekte. “Ik had haar in mijn armen en begon zacht in haar oor te zingen", vertelde de zangeres daarover. “Plots sloot ze haar ogen. Ik keek naar mijn moeder, die Karine’s voeten aan het masseren was en knikte: ‘Oké, het is aan het gebeuren.’ Er liep één traan over Karine’s wang, en toen was ze weg.”

Moeder

Vorige week stierf dan ook Thérèse Tanguay Dion, de moeder van Céline, op 92-jarige leeftijd. De vrouw - die al lange tijd ziek was - werd bij het heengaan omringd door haar 14 kinderen. Het hield haar beroemde dochter echter niet tegen om dezelfde dag al opnieuw op het podium te staan, en het concert op te dragen aan haar moeder. “Ik ben een beetje wankel vandaag. Mijn benen trillen een beetje”, vertelde Céline. “Ik ben er zeker van dat jullie het nieuws over de dood van mijn moeder, deze ochtend vroeg, al gehoord hebben. Maar ik ben oké.” Ze vervolgde: “Mijn moeder was 92 jaar oud. Ze was al een tijdje ziek en we wisten dat ze niet lang meer bij ons zou zijn. Twee dagen geleden kregen we een telefoontje van de verpleegsters die heel erg goed voor haar zorgden, en ze zeiden dat haar tijd heel snel zou komen. Dus gisteren vervoegde ik mijn broers en zussen in Montreal en bracht ik de avond door aan haar bed. We vertelden verhalen. We zongen liedjes. We knuffelden elkaar. En we namen afscheid. We zijn zeker dat mama wachtte tot we allemaal samen waren voor ze stierf. Ik weet zeker dat ze wilde dat ik het beste van me zelf zou geven vanavond en ik weet ook dat ze zou willen dat jullie allemaal de tijd van jullie leven zouden hebben.”

“Mijn mama hield van lachen. Ze hield van dansen. Ze hield van zingen. Ze was een muzikant, ze speelde de viool. Ze schreef mijn eerste nummer. Muziek was zo'n belangrijk deel van onze levens. Dankzij haar en mijn vader werd ik een artiest. Dus vanavond, in naam van al mijn broers en zussen en de hele familie, draag ik deze show op aan haar.”

Moed

Op je 51ste wees zijn, zonder de man van je leven ... Het is veel voor een mens. Hoe ga je met zoveel tegenslagen om? In september 2019 bracht ze het nummer ‘Courage’ (moed, red.) uit, dat erg tekenend is voor de manier waarop Céline tegenwoordig in het leven staat. “Iedereen verliest mensen en iedereen maakt ziektes mee", vertelde de zangeres aan iHeartRadio. “Het kan overweldigend zijn. Je moet in jezelf de moed vinden, maar ook in je familie en je vrienden." En in moeilijke tijden moeten ook keuzes gemaakt worden: “Ga je het positief benaderen en open zijn? Verder gaan en je kracht vinden? Of ga je je laten gaan en alles een halt toeroepen? Ga je zwakte en tranen vinden, zodat je het licht niet meer kan zien?” Céline zelf koos duidelijk voor de eerste optie, én voor de kracht van de muziek.