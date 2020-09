Nu ook Amerika in rep en roer nadat ‘Marvel’-acteur Chris Evans per ongeluk naaktfoto deelt TDS

13 september 2020

08u12

Bron: Daily Mail/Twitter 0 Celebrities De discussie rond het Het maken van een filmpje heeft acteur Chris Evans (39) serieus in de problemen gebracht. Via Instagram kregen zijn 5,7 miljoen volgers per ongeluk een foto van zijn geslachtsdeel te zien, waarna de beelden massaal gedeeld werden en in geen tijd trending waren op Twitter. Ook in Amerika roept men nu op het delen van de bewuste foto te stoppen. De discussie rond het verspreiden van de naaktbeelden van enkele BV’s is nog niet gaan liggen, of daar is het volgende voorval.

Het was een even merkwaardig als pijnlijk moment voor Chris Evans: de 39-jarige acteur, bekend van de film ‘Captain America’, had een onschuldig filmpje van zichzelf op Instagram gedeeld, waarin te zien is hoe hij een videospelletje speelt met vrienden. Vervolgens liep het mis: aan het einde van de video kwam enkele seconden lang een shot van Chris’ fotogalerij op zijn smartphone in beeld, en tussen die foto’s was duidelijk een close-up van zijn penis te zien. Een andere afbeelding uit zijn fotoraster was dan weer een portret van de ‘Marvel’-ster, waarop de woorden ‘Guard That P*ssy’ werden aangebracht.

De expliciete foto was de duizenden kijkers van het filmpje vanzelfsprekend niet ontgaan. Het regende meteen commentaren en spottende opmerkingen, waarna de acteur snel door had dat er iets mis was en zijn filmpje offline haalde. Het kwaad was toen echter al geschied: screenshots en schermopnamen van het filmpje gaan als een lopend vuurtje de ronde via sociale media en op Twitter is Evans het gesprek van de dag. De acteur dook meteen op in de trending topics: er werden de afgelopen 24 uur liefst 386.463 tweets over de beelden de wereld in gestuurd.

‘Stop het delen!’

Net als bij ons wordt in de Verenigde Staten nu opgeroepen het verspreiden van de beelden te stoppen, omdat ze de carrière van de populaire acteur uiteraard zouden kunnen schaden. Ook in Amerika gingen heel wat mensen doelbewust op zoek naar de expliciete foto, om er vervolgens mee uit te kunnen pakken bij vrienden en ze zonder toestemming te delen met hun omgeving.

“Deel die naaktfoto’s van Chris Evans alsjeblieft níet. Het is niet oké omdat hij een man is, het is niet oké omdat hij aanbeden wordt, het is níet oké omdat hij het per ongeluk zelf heeft gedaan. Hij heeft de afbeeldingen verwijderd. Toestemming is belangrijk”, klinkt het. Of ook: “Iedereen die praat over Chris Evans die zijn eigen naaktbeelden lekt, moet die video echt niet verspreiden. Je schendt zijn privacy, hij besefte het zelf en verwijderde de beelden” en “ik leef zo hard met hem mee. Niemand verdient het om dit mee te maken, of je nu een wereldster bent of niet.”

I will put this right here: please do not share Chris Evans’ nudes. It’s not okay because he’s a man, it’s not okay because he’s adored, it’s NOT OKAY because he accidentally posted it himself. He’s taken the images down; so should you. #consentmatters 🌹𝕻𝖍𝖎𝖑𝖎𝖕𝖕𝖆 𝕸𝖆𝕼𝖚𝖊𝖓𝖙𝖊🌹 Ero Author(@ eroauthorPMQ) link

It's just not good guys, stop spreading the screenshot.

It's just not feeling good. @ChrisEvans Ritwick Bhattacharya(@ InRitwick04) link

yes, Chris Evans accidentally leaked his own nudes on his own instagram



yes, it’s funny



but it was an accident and he deleted it, so



please don’t share them



respect his privacy



protect him like he protected the world danny(@ epDannyEdge) link

I genuinely feel so bad for chris evans :( he’s so kind and he doesn’t deserve any of this. i know it’s most likely fake but still the damage is done, i don’t understand why someone would do this to him, i hope it doesn’t hurt him emotionally and professionally carolina(@ ElevatewithJM) link

