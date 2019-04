Nu Kurt Cobain 25 jaar dood is: dochter Frances Bean herinnert volgers eraan dat het oké is om hulp te zoeken SD

07 april 2019

17u17 0 Celebrities Op 5 april 1994 pleegde Kurt Cobain zelfmoord. Zijn dochter, Frances Bean (26), greep de vijfentwintigste verjaardag van zijn overlijden aan om meer aandacht te vragen voor mentale gezondheid.

Frances Bean Cobain schreef: “Als je met je mentale gezondheid worstelt en je met iemand moet praten, wees dan alsjeblieft niet bang om contact te zoeken met je vrienden, buren, ouders, raadgevers, leerkrachten of zelfs vreemdelingen op het internet." Ze vervolgde: “Hulp nodig hebben is geen zwakte. Laten we het stigma en de schaamte over worstelen met mentale gezondheid beëindigen.”

Kurt Cobain was amper 27 toen hij stierf. Zijn lichaam werd in zijn huis in Seattle, Washington, teruggevonden. De muzikant was al 34 uur dood voor hij werd gevonden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.