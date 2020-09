Nu Joaquin Phoenix z’n zoontje naar overleden broer vernoemt: wie was River Phoenix, die tragisch om het leven kwam?

Celebrities

De wereld heeft een nieuwe River Phoenix. ‘Joker’-acteur Joaquin Phoenix (45) en zijn vrouw Rooney Mara (35) zijn vorige maand de trotse ouders geworden van een zoontje. De twee hebben hun kindje vernoemd naar de broer van Joaquin , de in 1993 op 23-jarige leeftijd overleden acteur River Phoenix. Die stond een glansrijke carrière te wachten in Hollywood, tot een fatale drugscocktail hem op de stoep van een nachtclub deed instorten. Dit is het tragische verhaal van hoe het zover is kunnen komen.