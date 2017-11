Nu is hun breuk écht officieel: The Weeknd verwijdert foto's van Selena Gomez KDL

10u10

Bron: ANP 0 Photo News Selena Gomez en The Weeknd in betere tijden. Celebrities The Weeknd is duidelijk helemaal klaar met Selena Gomez. De rapper heeft op zijn sociale media elk spoor van Selena verwijderd.

De twee gingen in oktober na tien maanden uit elkaar. Niet lang daarna werd Selena regelmatig in het gezelschap van Justin Bieber gespot, met wie ze nu ook opnieuw en koppel vormt. Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, zocht ook zijn toevlucht tot zijn ex, het trekt regelmatig op met Bella Hadid, maar ook Katy Perry kwam in zijn vizier. De twee muzikanten hadden vorige week een gezellige avond in een restaurant in Los Angeles.

Selena wil haar verleden duidelijk niet uit haar leven wissen, want op haar Instagram zijn nog wel foto's te vinden uit haar tijd met de zanger. Ze plaatste daar onder meer een foto van de rode loper van het Met Gala begin mei, waar ze toen voor het eerst als koppel in het openbaar verschenen.

Photo News Selena vormt nu opnieuw een koppel met haar ex, Justin Bieber.