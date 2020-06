Nu ‘Friends’-reünie eraan komt: fans maken zich zorgen om Matthew ‘Chandler’ Perry LOV

26 juni 2020

16u39 4 Celebrities In augustus is het zover: dan komt de cast van de legendarische sitcom ‘Friends’ weer samen voor een eenmalige reünie. Iedereen lijkt er klaar voor te zijn, al rijzen er steeds meer vragen rond de toestand van Matthew Perry. De 50-jarige acteur, die de rol van Chandler vertolkte, verscheen onlangs voor het eerst in maanden weer in het openbaar en maakte geen goede indruk.

In mei raakte bekend dat de relatie tussen Matthew Perry en talent manager Molly Hurwitz voorbij was. Een ramp, want Hurwitz had een enorm goede invloed op de acteur, en zelfs Matthews vrienden waren blij met zijn de relatie. “Zijn intieme kring hoopt al lang dat hij zich gaat settelen, vooral Courteney Cox. Ze hopen dan ook dat hij en Molly de sprong wagen en gaan trouwen”, klonk het in februari nog.

Verslaving

Perry kampt al jaren met verslavingen. “Ze zorgde ervoor dat hij zich positief en zelfzeker voelde. Niemand kon zich herinneren hem ooit zo gelukkig te hebben gezien. Hij had een sprongetje in z’n stap dat er voordien niet was.” Molly verleidde haar vriend ook om een Instagramprofiel aan te maken, iets waar Matthew erg blij mee was. “Hij was van plan om meer van z’n leven aan z’n fans te tonen, nadat hij jarenlang als een kluizenaar leefde.”

Na bijna een half jaar werd de acteur nog eens in het openbaar gespot. Mede dankzij de lockdown, maar zelfs in normale omstandigheden toont Matthew zich niet vaak. Nu er steeds meer foto’s opduiken, maken fans zich heel wat zorgen om de bedenkelijke toestand van de acteur. “Zit hij wel mentaal op een goede plaats om aan de ‘Friends’-reünie te beginnen?", vraagt een fan zich af op Twitter. De langverwachte opnames, die werden uitgesteld door het coronavirus, zouden in augustus wel doorgaan. Eind dit jaar zou de special dan te zien zijn op HBO Max, een nieuw streamingplatform van de Amerikaanse zender HBO.

